Здравствуйте. Надо написать скрипт формы обратной связи. Требования: 1) Сохранять данные которые ввел человек в текстовый файл на хостинге в формате --- логин:пароль:ip адрес --- 2) Не сохранять дубли, т.е. если человек ввел 2-а раза один и тот же логин ...
Создание модулей для сайта на самописном фреймворк
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Создать модуль подгрузки остатков в ручном режиме и автоматическом
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