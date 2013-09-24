АБ тестинг

$50
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки147 просмотров
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Необходимо написать скрипт, который будет распараллеивать весь входящий трафик на 2 (3/4/5/6) сайта (-ов) в равном соотношении.

10 лет назад
strategboy
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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