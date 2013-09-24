Калькулятор для шкафа-купе

Добрый день, Нужен бэкенд. ТЗ и схемы во вложении Лучше использовать какой-нибудь Фреймворк для этого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется такой же http://webkupe.ru/calc.php?id=r
Картинки предоставлю. Нужно запрограммировать. Прошу написать стоимость.
Рассмотрю вариант покупки готового решения, в таком случае прошу прислать ссылку на работающий вариант.
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