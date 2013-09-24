Доработать существующий проект (РР)

$500
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка124 просмотра
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доработать существующий проект dev1.maxwolker.ru/ по тех. заданию.

Сейчас реализована верстка (частично) и недоработана регистрация и личный кабинет.

Нужно довести проект до ума.

* пост- оплата на киви после завершения работы и демонстрации на Вашем хостинге.

Бюджет 8 000 руб.

10 лет назад
yana_baranova
Яна 
37 летКазахстан
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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