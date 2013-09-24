Доработка на вордпресс

Есть сайт на вордпресс. Во всех разделах есть в низу страницы разбиение на страницы 1, 2, 3, 4 и т.д

А в разделе новостей нет такого разбиения. Там отображается 10 статей хотя их 45.

Нужно сделать чтоб было видно.