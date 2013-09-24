Создание страницы с применением WebGL (+ HTML5)

Всех деталей проекта тут не раскрою. Если кратко, то необходимо сделать одну страницу, в которой будет размещен один трехмерный объект. Хорошим примером может послужить sketchfab.com. Так что если вы уверенно можете разобраться в WebGL и HTML5, то милости прошу к обсуждению.