Доработка шопскрипт, php

1. Поставить расширенный поиск, тоесть по заданным категориям к каждому виду товара свои, например к одежде, выбор по бренду, выбор по направлению ( для мотоцикла, снегохода, квадроцикла, гидроцикла), по полу и возрасту ( женская, мужская, детская), по цене от и до. Для снегоход : по брендам ( с возможностью выбрать несколько вариантов), по цене от и до, количество мест: двухместные, одноместные, тип двигателя 4-х тактные, 2-х тактные,по типу: утилитарные, туристические, горные, спортивные, кроссовер,детские, (с возможностью выбрать несколько наименований из списка поиска) Ширина гусеницы от 38см до 62 см, ДЛЯ КВАДРОЦИКЛОВ И МОТОВЕЗДЕХОДАХ

по брендам( с возможностью выбрать несколько вариантов), по цене от и до, количество мест: одноместные,двухместные, трехместные, четырехместные, шестиместные(с возможностью выбрать несколько наименований из списка поиска) по типу: утилитарные, туристические, спортивные, детские, объем двигателя от 50см куб до 1500 см куб

Для гидроциклов

по брендам ( с возможностью выбрать несколько вариантов), по цене от и до, количество мест: двухместные, одноместные,трехместные, тип двигателя 4-х тактные, 2-х тактные, по мощности от 50л.с до 350л.с.

для лодочных моторов

по брендам ( с возможностью выбрать несколько вариантов), по цене от и до,

тип двигателя 4-х тактные, 2-х тактные,

По аксессуарам

по брендам ( с возможностью выбрать несколько вариантов) и универсальные

2. На главной странице вывести популярные товары (слайдером) в одну горизонтальную строчку чтобы были кнопки влево вправо.

3.Если нет в наличие товара поставить заказать (предзаказ), то есть чтобы была кнопка заказать. (клиент нажимает кнопку, пишет свой телефон и (или ) емеил и дальше с ним связываются.

4. Настроить товар по артикулам, чтобы под определенный цвет и размер появлялся свой артикул товара, тоесть добавить строчку размер и цвет, а когда это отправляется, то в заказ приходил бы артикул под этим цветом и размером

5.настроить корзину так чтобы покупатель оставался на странице покупок, а не переходил сразу в корзину при покупке товара. А товар бы визуально отправлялся в корзину. http://livedemo00.template-help.com/prestashop_39112/product.php?id_product=6

6.Поставить баннеры

7.Поставить на всех добавляемых картинках водный знак защиты, название moto-zevs.ru, чтобы видно было немного. Для того чтобы, если кто-то копирует, то у него картинка копировалась со знаком.

8. Категория "вы смотрели" чтобы появлялась сбоку товара слева под каталогом

9. Возможность добавлять на фото товара стикер акция

10 Две цены товара одна старая зачеркнутая, другая цена новая со скидкой, как я поняла это уже есть в программе, только я не нашла где это включается

11. Прикрепление к товарам PDF-инструкций

12.Возможность добавлять в товар видеоролик, тоесть чтобы к любому товару я могла бы ниже под картинокой или описанием добавлять видеоролик

13.настроить оповещение по емайл, тоесть те кто подписаны на новости и на рассылку получали бы информацию, ту что мне надо

14. Поставить кнопку отложенный товар, тоесть отложить то что понравилось, но не готов еще купить

Оглашать сразу точную цену и срок