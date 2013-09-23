Установить parallax slider сверстать email

1. Куплен готовый скрипт parallax слайдера для главной страницы сайта , требуется установить его классический вид на главную страницу и наши сладйы, сценарий для каждого слайда опишу отдельно. Сами слайды в PSD, каждый элемент отдельным слоем.

2. Создать постоянную ссылку по которой пользователи смогут перейти и во всплывающем окне сразу подписаться на рассылку новостей.

3. Доработать подписку на новости с возможностью выбора категорий, на которые подписывается пользователь.

Сайт работает на собственно разработанном движке.

4. При отправке запроса через форму обратной связи -отправителю должна на почту приходить сверстанная e-mail страница. Дизайн есть в PSD

Сразу указывайте срок выполнения в часах и стоимость оплаты.

С предоплатой не работаем.

Наедимся на плодотворное сотрудничество.