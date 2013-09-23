Реализовать личный кабинет на Joomla 2.5

Добрый день уважаемые фрилансеры. Нужно реализовать личный кабинет, как на сайте shop4import.com для входа email: [email protected] пароль: 123456

Сделать нужно чтобы был профиль, мои покупки (справа есть меню где выбираешь купить в магазине например, инфу заполняешь и она появляется в моих покупках), мои пересылки, мои посылки - соотвественно все табы будет заполнять сам пользователь и никаких биллинговых систем и тп не потребуется. Так же не нужно поле баланс.

Предлагайте сразу цены.