Программирование сайта MoDX

Есть крупный долгосрочный проект. Нужен разработчик, с которым можно было бы сотрудничать на постоянной основе на full-time, но можно хотя бы 6 часов в день. В осн.задачи входят доработка и поддержка проекта. Оплата — WMZ, unistream Требования к ...