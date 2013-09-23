Программирование сайта MoDX

$800
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок161 просмотр
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Здравствуйте, готова верстка сайта, есть тз.

Сайт - каталог объектов. Функционал - api карта google, лк, большой фильтр, новости, статьи, каталог объектов.

Установить на modx или предложить свой вариант.

MODX
10 лет назад
south999
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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