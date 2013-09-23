Программирование сайта MoDX

Для тех, кто хочет научиться программировать и получить первые работы в портфолио - на asp.net web forms и jQuery требуется помощник программиста. Требования: - начальные знания asp.net web forms, jquery, ms sql server. - основы ...
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Здравствуйте, готова верстка сайта, есть тз.
Сайт - каталог объектов. Функционал - api карта google, лк, большой фильтр, новости, статьи, каталог объектов.
Установить на modx или предложить свой вариант.
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