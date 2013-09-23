Программирование одностраничника.

Всем добрый день, остался недоделанный сайт одностраничник. Готов макет с Вёрсткой в html. Нужно доделать php программирование.

Макет сайта во вложении. Выберу того кто предложит самую низкую цену. Нужно определиться с исполнителем сегодня, до 23 сентября до 23:00. Что бы доделать поскорее и со всеми сразу рассчитаться.