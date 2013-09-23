Программирование одностраничника.

Для тех, кто хочет научиться программировать и получить первые работы в портфолио - на asp.net web forms и jQuery требуется помощник программиста. Требования: - начальные знания asp.net web forms, jquery, ms sql server. - основы ...
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Всем добрый день, остался недоделанный сайт одностраничник. Готов макет с Вёрсткой в html. Нужно доделать php программирование.
Макет сайта во вложении. Выберу того кто предложит самую низкую цену. Нужно определиться с исполнителем сегодня, до 23 сентября до 23:00. Что бы доделать поскорее и со всеми сразу рассчитаться.
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