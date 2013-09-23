Разработка ПО.

Доработать продукт, либо с 0, кому как удобнее.

Возможность быстро подключиться к проекту.

Подробное ТЗ по запросу.

Требуется разработать программное обеспечение для работы с каталогом товаров в условиях отсутствия интернета или нестабильной связи. Программное обеспечение должно работать на двух семействах ОС Windows Vista и выше, а также Mac OS X.

В качестве кроссплатформенного решения предлагается использовать Node-webkit. Требование к разработчику: отличное знание JavaScript, базовое знакомство с NodeJs, опыт работы с Twitter Bootstrap или похожими фреймворками, опыт работы с XML.