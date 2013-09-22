Срочно доверстать дизайн сайта

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок133 просмотра
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Нужно доверстать внутренние страницы

подробности в личные сообщения

Свёрстана главная страница, нужно доделать внутренние

и исправить несколько ошибок в главной

Срок несколько часов

Дизайн сайта
10 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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