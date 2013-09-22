Программирование и верстка на Yii Framework

Требуется человек хорошо владеющий JS для написания вертикального слайдера в духе www.apple.com/iphone-5c/ ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1F_jo3lt-APAZOS_Yc1NyDXvO-VJNHZKkBmKoTddL7qo Я его еще дописываю, но основа для оценки стоимости и времени есть. Приступить нужно как можно раньше (как всегда)