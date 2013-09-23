Доделать сайт на Joomla 2.5

Нужна доработка и новые модули для проекта на Yii Framework. Жду от вас ссылки на выполненные проекты на yii. Подробное обсуждение с подходящими исполнителями с портфолио. Бюджет на доработку – 10000 рублей На последующую разработку этапами 12000 рублей x5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переделать сайт, а именно:
1. Откорректировать движок и подсверстать дизайн
2. Отредактировать и протестировать модули (форма обратной связи, обратный звонок, корзина, показ картинок в увеличенном виде). Они работают, но есть недочеты
3. Создать необходимое количество страниц и отредактировать их под определенные цели (статья, каталог товаров, страница с описанием товара и т.д.)
4. Отредактировать текущие страницы
5. Сделать качественную оптимизацию сайта под SEO.
Так же необходимо подробно написать алгоритм в текстовом редакторе:
- как залить товары и статьи
- как создавать подкатегории
- для новосозданных страниц как проводить SEO оптимизацию - meta теги и все в этом роде
- как создавать новые необходимые страницы
чтобы самый тупой менеджер понял, как это делается.
Сайт www.tkedr.ru. На домене стоит запрет индексации, так как конечный домен будет другой.
Сам магазин работает на компоненте — Virtuemart. Причем правилось достаточно много файлов (упрощение корзины, вывод товаров из подкатегорий в категорию, допоплнительно (сопутствующие товары) и рекомендуем (сопутствующие категории), а также добавлены поля дополнительные (не стандартные) в админку и на фронт).
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