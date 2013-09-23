Проектировщик/аналитик

Добрый день, коллеги. Нам необходимо выполнить доработки на сайте vorsmaknife.ru. В дальнейшем, требуется сопровождение и модернизация. Предварительный список задач во вложении. В какие сроки и на каких условиях возьметесь за доработку? Заранее спасибо за оперативную обратную ...