Проектировщик/аналитик

Добрый день. На удаленную работу требуется программист asp.net web forms 4.0. Что нам нужно: - хорошее знание asp.net web forms, jquery, ms sql server. - знание Entity Framework, ADO.NET. - умение создавать ascx компоненты. ...
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Ведущая торговая площадка Tender.pro приглашает в команду инженера проектировщика/аналитика
для разработки и развития крупного онлайн-сервиса.
Вам предстоит участвовать в разработке и реализации уникальных идей в области b2b закупок, проявить свои
творческие способности и развиваться в команде профессионалов.
Обязанности:
Работа с требованиями (сбор/анализ/формализация) по проекту;
Разработка и согласование ТЗ, технического проекта;
Анализ текущей архитектуры, проектирование и согласование новых блоков;
Документирование.
Требования:
Опыт участия в разработке крупных веб-сайтов, готовность рассказать на собеседовании о вашей роли.
Понимание потребностей пользователей
Опыт проектирования архитектуры системы
Желателен опыт работы в качестве аналитика.
Условия работы:
Оформление согласно ТК РФ
Работа удаленная, полный рабочий день, надежный канал интернет, возможность голосового общения
Заработная плата по итогам собеседования, от 40т. рублей, премии по результатам
Гибкий подход к организации рабочего дня;
Интересные проекты.
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