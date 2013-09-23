Проектировщик/аналитик

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок117 просмотров
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Ведущая торговая площадка Tender.pro приглашает в команду инженера проектировщика/аналитика

для разработки и развития крупного онлайн-сервиса.

Вам предстоит участвовать в разработке и реализации уникальных идей в области b2b закупок, проявить свои

творческие способности и развиваться в команде профессионалов.

Обязанности:

Работа с требованиями (сбор/анализ/формализация) по проекту;

Разработка и согласование ТЗ, технического проекта;

Анализ текущей архитектуры, проектирование и согласование новых блоков;

Документирование.

Требования:

Опыт участия в разработке крупных веб-сайтов, готовность рассказать на собеседовании о вашей роли.

Понимание потребностей пользователей

Опыт проектирования архитектуры системы

Желателен опыт работы в качестве аналитика.

Условия работы:

Оформление согласно ТК РФ

Работа удаленная, полный рабочий день, надежный канал интернет, возможность голосового общения

Заработная плата по итогам собеседования, от 40т. рублей, премии по результатам

Гибкий подход к организации рабочего дня;

Интересные проекты.

10 лет назад
Never01
52 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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