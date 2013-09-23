Нужен спец по cakePHP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Есть крупный долгосрочный проект. Нужен разработчик, с которым можно было бы сотрудничать на постоянной основе на full-time, но можно хотя бы 6 часов в день.

В осн.задачи входят доработка и поддержка проекта.

Оплата — WMZ, unistream

Требования к исполнителю:

1. Ответственность.

Пропадание на пару дней без предупреждения, «спрыгивание» с проекта или отговорки — не приемлимо, если пообещал — сделай. Со своей стороны мы тоже гарантируем выполнение своих обязательств, особенно по оплате.

2. Рабочее время

минимум 6 часов в день работы + быть онлайн в skype и иметь возможность общаться голосом

3. Умение доводить работу до конца

4. Знание технологий: PHP, cakePHP, MySQL, HTML, CSS, JS (jQuery), AJAX

Предпочтение отдается:

- фрилансерам с опытом, портфолио, возраст > 25 лет

Обсуждение условий выполнения проектов — отдельно по скайпу\емейлу (см.мой профайл).

С потенциальным кандидатом возможно собеседование по скайпу голосом.

P.S. В своей заявке пож-ста указывайте свои почасовые ставки в USD!!!

Предложения без указания почасовой ставки или в рублях рассматриваться НЕ будут! Даже если вы напишите в личку

PHP
10 лет назад
fyre
47 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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