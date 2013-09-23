Доработка страницы и корзины магазина

На странице "Рассчитать стоимость" сайта http://vrkryazan.ru (ссылка http://vrkryazan.ru/10-calculate ) указаны товары с комбинациями аттрибутов.

Сайт сделан на Prestashop. Для расчета стоимости товара в админке задается стоимость аттрибута и генерятся комбинации аттрибутов и их стоимость.

При указании большого количества аттрибутов и их сочетаний (более 200 тысяч) сайт становится не работоспобным.

Необходимо реализовать один из вариантов решения:

1) изменить настройки системы таким образом, чтобы заработало :)

2) переписать страницу "Рассчитать стоимость" таким образом, чтобы можно было получить аттрибуты и их стоимость напрямую из БД магазина (без чтения сотен тысяч комбинаций) и динамически (при выборе другого значения аттрибута) подсчитывать стоимость товара на странице, а затем товар с аттрибутами записывать в корзину.