Компонент для Joomla 3

Достаточно простой функционал.

Есть типы полей - строка, число, дата и т.п. + отдельный режим в админке для управления ими

Есть метаобъекты - по сути, только название. Метаобъект может помимо названия содержать и поля указанных типов. + нужен режим в админке для управления ими

Есть объекты - это экземпляры метаобъектов. При создании объекта его поля заполняются реальными данными и сохраняются. Это доступно как админу, так и пользователю.

Плюс режим для пользователя, в котором в виде списка показываются объекты.

Вот такой небольшой конструктор должен получиться.