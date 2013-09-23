Сделать сайт

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок235 просмотров
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ТЗ есть. Надо сделать одностраничный сайт с 15 пунктами меню, при наведение на каждое появляется большая страница (всплывающая).

Около 10 форм захвата данных.

Скрипт - геолокация

Возможно понадобиться аннимация

Админка для управления контентом

Нужна быстрая и качественная работа.

От вас:

1. Цена

2. Срок

3. 2-3 примера ваших работ, где вы уже решали подобные задачи.

10 лет назад
MegaMot
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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