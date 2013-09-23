Сделать сайт

Добрый день. Требуется: Переработать существующий плагин карт для Wordpress. Вот этот: http://codecanyon.net/item/map-list-pro/2620196?WT.ac=search_item&WT.seg_1=search_item&WT.z_author=smartredfox или подобный ему (если Вы знаете похожий плагин, прошу указать ссылку на него). Требуется: 1) Натянуть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ есть. Надо сделать одностраничный сайт с 15 пунктами меню, при наведение на каждое появляется большая страница (всплывающая).
Около 10 форм захвата данных.
Скрипт - геолокация
Возможно понадобиться аннимация
Админка для управления контентом
Нужна быстрая и качественная работа.
От вас:
1. Цена
2. Срок
3. 2-3 примера ваших работ, где вы уже решали подобные задачи.
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