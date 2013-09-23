Сервис модерирования текстов

Нужен сервис модерации текста.

Описание – на сайте есть личные кабинеты менеджера и личные кабинеты исполнителей.

Менеджер в своем личном кабинете задает ТЗ для исполнителей – написать текст.

Исполнители в совем ЛК видят ТЗ, пишут соотвествующий текст, нажимают кнопку "отправить на проверку"

Менеджер заходит в кабинет, смотрит ленту отправленных на проверку текстов, нажимает "принять" – и текст импортируется в базу (произвольно задаваемую)

Если "отклонить" – текст возвращается на доработку исполнителю.

Что хотелось бы видеть в заявке.

- опишите инструменты, при помощи которых задача будет решена

- приблизительную стоимость и сроки

- подобные работы (ну или как планируете сделать)

Спасибо.