Создание посадочной страницы

Веб-программированиеЗавершен2 заявки147 просмотров
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Доброго времени суток.

Требуется сверстать одну html-страницу по готовому PSD-макету (рендер JPG и примеры во вложении).

Написать обратный отсчет на javascript и форму отправки регистрационных данных на php.

Срок исполнения - трое суток.

Подробности и примеры во вложении.

10 лет назад
vitacarino
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
wm-king
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$170
3 дня
Осталась очень довольна сотрудничеством с Дмитрием. Работа выполнена отлично, точно в срок и полном соответствии с тех. заданием.
Очень приятный заказчик, сотрудничество было быстрым и плодотворным, как это и должно быть на таких проектах.
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