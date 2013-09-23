Ищем Супер Yii-Программиста

Вам необходимо владеть:

• уверенное знание PHP5, ОПП, паттернов проектирования;

• опыт работы с фреймворком Yii;

• достаточный уровень знаний смежных технологий (js/jquery/ajax, html/css);

• опыт работы с системами контроля версий (git);

• опыт работы с linux на уровне пользователя.

Большим плюсом будет:

• опыт работы с MongoDB и/или другими NoSQL-решениями;

• опыт работы с Comet-сервером;

• опыт работы с backbone.js, knockout.js или подобными;

• опыт разработки высоконагруженных систем.

Тип занятости

Полная занятость, удаленная работа

Уровень заработной платы

От 30 000 рублей. Зависит от вашего уровня. Рассмотрим всех кандидатов от просто профессионалов до супер героев.

О нашем проекте:

Веселый Жираф – это социальная сеть для родителей и их детей. Стартовав в 2012 году Веселый Жираф уже сегодня входит в ТОП-3 крупнейших семейных сайтов русского сегмента интернета с посещаемостью более 4 миллионов пап и мам в месяц. Сегодня мы ищем талантливых и амбициозных сотрудников, чтобы занять лидирующее положение.

Если вы имеете серьезный опыт разработки, можете предоставить яркое портфолио своего творчества, и вы уверены, что мы можем дать друг другу обоюдное развитие, то ждем ваше резюме.