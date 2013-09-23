Ищем Супер Yii-Программиста

Добрый день. Требуется: Переработать существующий плагин карт для Wordpress. Вот этот: http://codecanyon.net/item/map-list-pro/2620196?WT.ac=search_item&WT.seg_1=search_item&WT.z_author=smartredfox или подобный ему (если Вы знаете похожий плагин, прошу указать ссылку на него). Требуется: 1) Натянуть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вам необходимо владеть:
• уверенное знание PHP5, ОПП, паттернов проектирования;
• опыт работы с фреймворком Yii;
• достаточный уровень знаний смежных технологий (js/jquery/ajax, html/css);
• опыт работы с системами контроля версий (git);
• опыт работы с linux на уровне пользователя.
Большим плюсом будет:
• опыт работы с MongoDB и/или другими NoSQL-решениями;
• опыт работы с Comet-сервером;
• опыт работы с backbone.js, knockout.js или подобными;
• опыт разработки высоконагруженных систем.
Тип занятости
Полная занятость, удаленная работа
Уровень заработной платы
От 30 000 рублей. Зависит от вашего уровня. Рассмотрим всех кандидатов от просто профессионалов до супер героев.
О нашем проекте:
Веселый Жираф – это социальная сеть для родителей и их детей. Стартовав в 2012 году Веселый Жираф уже сегодня входит в ТОП-3 крупнейших семейных сайтов русского сегмента интернета с посещаемостью более 4 миллионов пап и мам в месяц. Сегодня мы ищем талантливых и амбициозных сотрудников, чтобы занять лидирующее положение.
Если вы имеете серьезный опыт разработки, можете предоставить яркое портфолио своего творчества, и вы уверены, что мы можем дать друг другу обоюдное развитие, то ждем ваше резюме.
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