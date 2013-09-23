Доработать скрипт

Добрый день. Требуется: Переработать существующий плагин карт для Wordpress. Вот этот: http://codecanyon.net/item/map-list-pro/2620196?WT.ac=search_item&WT.seg_1=search_item&WT.z_author=smartredfox или подобный ему (если Вы знаете похожий плагин, прошу указать ссылку на него). Требуется: 1) Натянуть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Партнерский мини сайт\ мини скрипт.
Пользователь регистрируется по рефссылке и получает свою рефссылку. За каждую регистрацию по его рефссылке он получает бонусы.
Иногда регистрация будет платная(?робокасса, интеркасса, paypal).
Скрипт предназначен для сбора потенциальных покупателей интернет магазина.
1. Пользователь:
1.1 Регистрация/ покупка по рефссылке
1.2 Прямая регистрация/ покупка
2. Регистрация (в т.ч. и по реф):
2.1 Публичная оферта
2.2 Подтверждение почты через письмо
2.3 Возможность восстановить/ сменить пароль
3. В панели пользователя:
3.1 отображение всех кто зарегистрировался по рефссылке (id номера)
3.1.1 Отображение 2 уровня приглашенных (только кол-во)
3.2 Отображение новости и список новостей
3.3 Отображение собственной рефссылки и к-во бонусов
В панели пользователя будет раздел "Сертификат"
В этом разделе пользователь может заказать физический сертификат(пласт. карту) с доставкой по почте. Должна быть форма заказа с указанием ФИо(или подгружается с ранее заполненного\при регистрации), страны, адреса + комментарий.
Оплата так же paypal и (уточняем)
+ активация сертификата в этом же разделе..(пользователь вводит данные с карты: свой ID и код активации. Код нужен для того, чтоб нельзя было активировать методом подбора) В админке отображается кто заказал и кто активировал сертификат.
4. Админ:
4.1 Список всех зарегистрированых
4.2 Возможность создания групп пользователей
4.3 Сортировка по дате/ группе
4.4 Возможность изменить процент/ количество скидки отдельному пользователю или группе.
5.Важно:
5.1 Временами будет большой поток регистраций. Скрипт(сайт) должен с этим справляться.
5.2 Должен быть взломостойким (проверка через тестеров) в т.ч. от кражи куки.
UPD:
1. Должна быть покупка на прямую (без рефссылки). Если пользователь приходит без реф.ссылки, тогда для него будет полная цена. Это и есть на прямую.
2. Мультиязычный или En и Ru
Установка лимита на использование рефссылки для разных групп. Например - раз в неделю начисляется 3 регистрации.
Все это будет работать на http://demo.hazzardweb.net/login_system/index.php
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