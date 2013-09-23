Доработать скрипт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка168 просмотров
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Партнерский мини сайт\ мини скрипт.

Пользователь регистрируется по рефссылке и получает свою рефссылку. За каждую регистрацию по его рефссылке он получает бонусы.

Иногда регистрация будет платная(?робокасса, интеркасса, paypal).

Скрипт предназначен для сбора потенциальных покупателей интернет магазина.

1. Пользователь:

1.1 Регистрация/ покупка по рефссылке

1.2 Прямая регистрация/ покупка

2. Регистрация (в т.ч. и по реф):

2.1 Публичная оферта

2.2 Подтверждение почты через письмо

2.3 Возможность восстановить/ сменить пароль

3. В панели пользователя:

3.1 отображение всех кто зарегистрировался по рефссылке (id номера)

3.1.1 Отображение 2 уровня приглашенных (только кол-во)

3.2 Отображение новости и список новостей

3.3 Отображение собственной рефссылки и к-во бонусов

В панели пользователя будет раздел "Сертификат"

В этом разделе пользователь может заказать физический сертификат(пласт. карту) с доставкой по почте. Должна быть форма заказа с указанием ФИо(или подгружается с ранее заполненного\при регистрации), страны, адреса + комментарий.

Оплата так же paypal и (уточняем)

+ активация сертификата в этом же разделе..(пользователь вводит данные с карты: свой ID и код активации. Код нужен для того, чтоб нельзя было активировать методом подбора) В админке отображается кто заказал и кто активировал сертификат.

4. Админ:

4.1 Список всех зарегистрированых

4.2 Возможность создания групп пользователей

4.3 Сортировка по дате/ группе

4.4 Возможность изменить процент/ количество скидки отдельному пользователю или группе.

5.Важно:

5.1 Временами будет большой поток регистраций. Скрипт(сайт) должен с этим справляться.

5.2 Должен быть взломостойким (проверка через тестеров) в т.ч. от кражи куки.

UPD:

1. Должна быть покупка на прямую (без рефссылки). Если пользователь приходит без реф.ссылки, тогда для него будет полная цена. Это и есть на прямую.

2. Мультиязычный или En и Ru

Установка лимита на использование рефссылки для разных групп. Например - раз в неделю начисляется 3 регистрации.

Все это будет работать на http://demo.hazzardweb.net/login_system/index.php

10 лет назад
MonaLev
Мона 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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