Требуется скрипт

Вы добавляетесь в проект. Я выбираю вас И вы только над моим проектом работаете.

Нужно написать скрипт- сервис.

Тз уже есть. Тз писал прогер. Оно достаточно детально. Тз дам исполнителю после первичного отбора исполнителей.

Приступить надо сегодня. Делать можно на пхп голом. Или другом распространенном решении. Которое вы предложите

Почему стоит откликнуться?

Работа без посредника

Один проект - один спокойный адекватный заказчик

Требуется отрабатывать 30-45 рабочих часов в неделю.

Ориентировочный срок сотрудничества от 2 месяцев.

Новый проект с нуля.

Оплата при условии полной загрузки. Не полная загрузка мне не интересна.

>40 часов за 5 дней 14 $ за час.

>30 часов за 5 дней- 12 $ за час

25-30 часов за 5 дней - 10 $ за час

21-24 часов за 5 дней - 6 $ за час

Требования

работать хорошо и качественно. чтобы потом не пришлось за вами переделывать.

обязательно поставить мониторинг рабочего времени (например yaware.com.ua )

Условие.

Мы начала сотрудничать. И я вижу вы за первый день отработали 2 часа или почти не отработали. То дается день наверстать упущенное. В противном случае буду искать нового фрилансера. Это условие из расчете

Инструкция как получить этот проект.

1. Напишите о себе, свои хобби, увлечения.

2. Причину почему надо взять вас. может это опыт, может вы трудяга.