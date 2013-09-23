Поле с автозаполнением

Вы добавляетесь в проект. Я выбираю вас И вы только над моим проектом работаете. Нужно написать скрипт- сервис. Тз уже есть. Тз писал прогер. Оно достаточно детально. Тз дам исполнителю после первичного отбора исполнителей. Приступить надо сегодня. ...