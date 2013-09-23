Скрипт подсчета доставки Opencart

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Есть интернет-магазин на Opencart. Шаблон был куплен на themeforest.net.

Есть аналогичный сайт с аналогичной продукцией http://altescom.kz

В нем есть 2 вещи, которые нам таже необходимо сделать:

1)Это подсчет доставки в корзине. Там 2 типа доставки до двери и до места. И плюс играет роль какой это город, а также какой это вес. И в соответствии с этим подсчитывается цена. Вот транспортная компания и ее расценки в таблице на доставку. Тут все расписано и по городам и по тому как прибавляется цена в зависимости от груза. Если не понятно, объясню подробнее. В общем нужно, чтобы цена на доставку считалась автоматом, как в сайте примере. Там кстати тоже opencart.

2)Плюс нужен фильтр по цене как тут http://altescom.kz/security/mirrors/

Пишите цены и сроки.

OpenCart
10 лет назад
yakooobin
42 годаКазахстан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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