DOM-шаблоны для парсинга контента

1. Поставить расширенный поиск, тоесть по заданным категориям к каждому виду товара свои, например к одежде, выбор по бренду, выбор по направлению ( для мотоцикла, снегохода, квадроцикла, гидроцикла), по полу и возрасту ( женская, мужская, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать шаблоны (в основном, для Вашего же удобства, DOM, но можно и HTML) для парсинга/граббинга контента (как с rss, так и с html источников) через скрипт FDE-Grabber.
Как это делается подробно и с примерами написано тут:
http://fde-grabber.ru/36-полный-цикл-настройки-граббера.html
http://fde-grabber.ru/134-настройка-dom-шаблонов.html
Если заинтересованы - обращайтесь, выдам список источников, согласуем цену и сроки.
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