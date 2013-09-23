DOM-шаблоны для парсинга контента

Нужно написать шаблоны (в основном, для Вашего же удобства, DOM, но можно и HTML) для парсинга/граббинга контента (как с rss, так и с html источников) через скрипт FDE-Grabber.

Как это делается подробно и с примерами написано тут:

http://fde-grabber.ru/36-полный-цикл-настройки-граббера.html

http://fde-grabber.ru/134-настройка-dom-шаблонов.html

Если заинтересованы - обращайтесь, выдам список источников, согласуем цену и сроки.