Установить и настроить Dklab Realplexor http://dklab.ru/lib/dklab_realplexor/

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ТЗ:

1. установить;

2. поставить на автозапуск;

3. повесить на поддомен comet.SITE.ru. (возможно не только на него)

4. решить чтоб работало на разных поддоменах (sub1.site.ru, sub2.site.ru, site.ru), а то ругается что у iframe нет прав.

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на сервере debian,apache,nginx,ispmanager

Возраст: 25+

Также периодически требуется установка и настройка софта, в общем нужно администрирование сервера, укажите пожалуйста сколько стоит час Вашего времени.