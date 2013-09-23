Анализ страниц сайта

Интересует написание и разработка приложений под Smart TV. Есть несколько заказов. Возможно дальнейшее сотрудничество. В основном интересует работа с сетью. Будет происходить разработка таких приложений как погода, или фильмы/сериалы онлайн. Оплата безналом. Желательно иметь хотя ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать скрипт, который будет анализировать страницы сайта на наличие в индексе яндекса.
Подробнее о работе скрипта:
Пользователь вводит урл сайта. Паук начинает обход сайта с заданной страницы (или с главной, как получится) и получает информацию по каждой странице – проиндексирована она в яндексе или нет. Список непроиндексированных страниц (урлы) выводится на экран. Напротив каждой ссылки ставим чекбокс и внизу (под всем списком) кнопка «Сформировать список задач». При клике на кнопку из выбранных урлов формируется список и передается в форму textarea на соседней странице. Рядом ставим кнопку «Скачать», где можно скачать файл, который будет содержать полный результат работы скрипта. По умолчанию паук анализирует 50 страниц сайта, сделать возможность выбрать 200, 500 страниц и 1000 страниц за отдельную плату. Функционал пополнения счета на сайте есть. Проверка страниц сайта будет проходить с помощью xml яндекса. В наличии есть 15 айпи адресов для работы. Сделать возможность создавать новые аккаунты для новых айпи адресов, то есть клацнул кнопку, акк создался, я подтвердил по смс и усе.
ТЗ по запросу.
Ваши предложения?
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