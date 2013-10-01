Универсальные комментарии (PHP)

Интересует написание и разработка приложений под Smart TV. Есть несколько заказов. Возможно дальнейшее сотрудничество. В основном интересует работа с сетью. Будет происходить разработка таких приложений как погода, или фильмы/сериалы онлайн. Оплата безналом. Желательно иметь хотя ...
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Нужно написать скрипт комментариев:
1. Список комментариев содержит: Имя, дату и время, комментарий, форму добавления комментария
2. Форма комментария: Имя, комментарий, каптча, кнопка Отправить
3. Скрипт должен интегрироваться в любую страницу PHP одной строкой
4. Комментарии должны выводится относительно текущей страницы (определятся по URL, наличие или отсутствие www не должно играть роли)
5. Нужна страница администрирования. Пароль доступа можно зашить в код. На странице все комментарии: URL (со ссылкой, имя, дат и время, комментарий, кнопка Удалить.
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