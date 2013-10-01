Универсальные комментарии (PHP)

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать скрипт комментариев:

1. Список комментариев содержит: Имя, дату и время, комментарий, форму добавления комментария

2. Форма комментария: Имя, комментарий, каптча, кнопка Отправить

3. Скрипт должен интегрироваться в любую страницу PHP одной строкой

4. Комментарии должны выводится относительно текущей страницы (определятся по URL, наличие или отсутствие www не должно играть роли)

5. Нужна страница администрирования. Пароль доступа можно зашить в код. На странице все комментарии: URL (со ссылкой, имя, дат и время, комментарий, кнопка Удалить.

PHP
10 лет назад
ffstudiospb
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
mikez
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$30
3 дня
Сделал всё по заданию и вовремя. Спасибо!
Чёткое задание, своевременная оплата
  • Похожие заказы

  • Разработка приложений Smart TV

    Интересует написание и разработка приложений под Smart TV. Есть несколько заказов. Возможно дальнейшее сотрудничество. В основном интересует работа с сетью. Будет происходить разработка таких приложений как погода, или фильмы/сериалы онлайн. Оплата безналом. Желательно иметь хотя ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • DOM-шаблоны для парсинга контента

    Нужно написать шаблоны (в основном, для Вашего же удобства, DOM, но можно и HTML) для парсинга/граббинга контента (как с rss, так и с html источников) через скрипт FDE-Grabber. Как это делается подробно и с примерами ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка шопскрипт, php

    1. Поставить расширенный поиск, тоесть по заданным категориям к каждому виду товара свои, например к одежде, выбор по бренду, выбор по направлению ( для мотоцикла, снегохода, квадроцикла, гидроцикла), по полу и возрасту ( женская, мужская, ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт подсчета доставки Opencart

    Есть интернет-магазин на Opencart. Шаблон был куплен на themeforest.net. Есть аналогичный сайт с аналогичной продукцией http://altescom.kz В нем есть 2 вещи, которые нам таже необходимо сделать: 1)Это подсчет доставки в корзине. Там 2 типа доставки до двери и ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать парсинг на сайте

    $250

    Есть сайт парсящий множество сторонних сайтов, точнее некоторые параметры с них. Проблема в том, что он работает из рук вон плохо. Нужно исправить и в идеале в дальнейшем его проверять при необходимости. Оплата 5000 ЯД. парсер написан ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсер cars auto ru

    с сохранением все инфы из объявления в собственную базу, копию фильтра и подключение смс-шлюза. Нужен человек, работавший с этим сайтом и знающим специфику его работы. Не нужно писать, если вы думаете, что разберетесь. Нужно уже ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Установить parallax slider сверстать email

    $100

    1. Куплен готовый скрипт parallax слайдера для главной страницы сайта , требуется установить его классический вид на главную страницу и наши сладйы, сценарий для каждого слайда опишу отдельно. Сами слайды в PSD, каждый элемент отдельным ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ищем Супер Yii-Программиста

    $2500

    Вам необходимо владеть: • уверенное знание PHP5, ОПП, паттернов проектирования; • опыт работы с фреймворком Yii; • достаточный уровень знаний смежных технологий (js/jquery/ajax, html/css); • опыт работы с системами контроля версий (git); ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад