Кодировка соединения с сервером

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем добрый день!

Соединение с базой идет следующей командой:

$database_connection = "mysql://user:_password@localhost/db_name";

Но русские символы не заносятся в БД, и читаются оттуда знаками вопроса.

Весь скрипт и вся база в UTF8, кодировка соединения по умолчанию — latin1.

Как я понял, дело именно в ней.

Необходимо сменить кодировку соединения к БД на UTF8.

На mysql_set_charset('utf8'); и mysql_query('SET NAMES utf-8'); ругается.

10 лет назад
DK9
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
  • Похожие заказы

  • Установить и настроить Dklab Realplexor

    $10

    Установить и настроить Dklab Realplexor http://dklab.ru/lib/dklab_realplexor/ --- ТЗ: 1. установить; 2. поставить на автозапуск; 3. повесить на поддомен comet.SITE.ru. (возможно не только на него) 4. решить чтоб работало на разных поддоменах (sub1.site.ru, sub2.site.ru, site.ru), а то ругается ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Анализ страниц сайта

    Написать скрипт, который будет анализировать страницы сайта на наличие в индексе яндекса. Подробнее о работе скрипта: Пользователь вводит урл сайта. Паук начинает обход сайта с заданной страницы (или с главной, как получится) и получает информацию ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка приложений Smart TV

    Интересует написание и разработка приложений под Smart TV. Есть несколько заказов. Возможно дальнейшее сотрудничество. В основном интересует работа с сетью. Будет происходить разработка таких приложений как погода, или фильмы/сериалы онлайн. Оплата безналом. Желательно иметь хотя ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Универсальные комментарии (PHP)

    $50

    Нужно написать скрипт комментариев: 1. Список комментариев содержит: Имя, дату и время, комментарий, форму добавления комментария 2. Форма комментария: Имя, комментарий, каптча, кнопка Отправить 3. Скрипт должен интегрироваться в любую страницу PHP одной строкой 4. Комментарии должны выводится относительно ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • DOM-шаблоны для парсинга контента

    Нужно написать шаблоны (в основном, для Вашего же удобства, DOM, но можно и HTML) для парсинга/граббинга контента (как с rss, так и с html источников) через скрипт FDE-Grabber. Как это делается подробно и с примерами ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка шопскрипт, php

    1. Поставить расширенный поиск, тоесть по заданным категориям к каждому виду товара свои, например к одежде, выбор по бренду, выбор по направлению ( для мотоцикла, снегохода, квадроцикла, гидроцикла), по полу и возрасту ( женская, мужская, ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт подсчета доставки Opencart

    Есть интернет-магазин на Opencart. Шаблон был куплен на themeforest.net. Есть аналогичный сайт с аналогичной продукцией http://altescom.kz В нем есть 2 вещи, которые нам таже необходимо сделать: 1)Это подсчет доставки в корзине. Там 2 типа доставки до двери и ...

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать парсинг на сайте

    $250

    Есть сайт парсящий множество сторонних сайтов, точнее некоторые параметры с них. Проблема в том, что он работает из рук вон плохо. Нужно исправить и в идеале в дальнейшем его проверять при необходимости. Оплата 5000 ЯД. парсер написан ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Парсер cars auto ru

    с сохранением все инфы из объявления в собственную базу, копию фильтра и подключение смс-шлюза. Нужен человек, работавший с этим сайтом и знающим специфику его работы. Не нужно писать, если вы думаете, что разберетесь. Нужно уже ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад