Кодировка соединения с сервером

Установить и настроить Dklab Realplexor http://dklab.ru/lib/dklab_realplexor/ --- ТЗ: 1. установить; 2. поставить на автозапуск; 3. повесить на поддомен comet.SITE.ru. (возможно не только на него) 4. решить чтоб работало на разных поддоменах (sub1.site.ru, sub2.site.ru, site.ru), а то ругается ...
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Всем добрый день!
Соединение с базой идет следующей командой:
$database_connection = "mysql://user:_password@localhost/db_name";
Но русские символы не заносятся в БД, и читаются оттуда знаками вопроса.
Весь скрипт и вся база в UTF8, кодировка соединения по умолчанию — latin1.
Как я понял, дело именно в ней.
Необходимо сменить кодировку соединения к БД на UTF8.
На mysql_set_charset('utf8'); и mysql_query('SET NAMES utf-8'); ругается.
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