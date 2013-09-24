Modx revo 2.2.9 - Нужна настройка ЧПУ

Веб-программированиеЗавершен2 заявки77 просмотров
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modx revo 2.2.9

Нужна настройка ЧПУ в дополнительном контексте.

MODX
10 лет назад
Anatoliya111
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
AliasX
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Всеволод помог найти ошибку, все исправил. Рекомендуем как профессионала в своем деле!
Хорошо поработали.
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