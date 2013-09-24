Django разработчик с опытом

$3200
Веб-программированиеЗакрытнет заявок112 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Желательно разговорный английский.

Загрузка минимум 20 часов в неделю.

Навыки составления ТЗ.

Ежедневные отчеты о прогрессе работ.

Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Сложные задачи. Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета. Ответственность за результат.

Django
10 лет назад
edeynega
Елена 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад