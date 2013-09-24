Создать модуль + обработчик

http://dekotel.ru/index.php?route=common/iphonecat на сайте, под каждым товаром находится кнопка купить в кредит нажимая на него появляется виджет вот его и нужно создать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://dekotel.ru/index.php?route=common/iphonecat - на сайте, под каждым товаром находится кнопка купить в кредит
нажимая на него появляется форма заявки на кредит, после заполнения заявка уходит на электронку
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