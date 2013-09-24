Создать модуль + обработчик

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки107 просмотров
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http://dekotel.ru/index.php?route=common/iphonecat - на сайте, под каждым товаром находится кнопка купить в кредит

нажимая на него появляется форма заявки на кредит, после заполнения заявка уходит на электронку

10 лет назад
kola42
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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