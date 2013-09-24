Изменить сайт

доработать существующий проект dev1.maxwolker.ru/ по тех. заданию. Сейчас реализована верстка (частично) и недоработана регистрация и личный кабинет. Нужно довести проект до ума. * пост- оплата на киви после завершения работы и демонстрации на Вашем хостинге. Бюджет 8 ...
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1. Изменить главную страницу http://radomir.tv/
2. Доработать функционал
Подробности в ТЗ
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