Установить рекламу на сайт

Верстальщик – web-программист Приглашаем на работу верстальщика-web-программистa в компанию Алайн Медиа в группу разработки интернет-проектов. Основная работа – с крупным порталом RAISE.RU. Постоянная работа. Удаленно. Требования: · ...
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надо установить ozon-вские крутилки на сайт vuroki.ru.
чтобы на всех станицах где H1 — Математика 6 класс — была крутилка
на станицах c H1 — Алгебра 7 класс — была уже другая крутилка и т.д.
на станицах — Геометрия 7 класс — была крутилка
на станицах — Алгебра 8 класс — была крутилка
на станицах — Геометрия 8 класс — была крутилка
на станицах — Алгебра 9 класс — была крутилка
на станицах — Геометрия 9 класс — была крутилка
на станицах — Алгебра 10 класс — была крутилка
на станицах — Алгебра 11 класс — была крутилка
крутилки надо встроить на 10px ниже последней срочки странички. оплата 500 рублей.
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