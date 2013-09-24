Оклад 1200$ / мес. Плюс премия до 150$ / мес.

В компанию Alayn Media требуется web-программист в команду разработки для работы с крупным информационным порталом и торговой площадкой RAISE.RU и несколькими другими проектами.

Требования:

· PHP‚ SQL‚ Java-script‚ jQuery, Ajax‚ Smarty.

· Умение разбираться в чужом коде.

· Создание качественного, комментированного кода.

· Аккуратность, внимание к мелочам

· Умение и желание работать в команде. Умение работать с ТЗ. Умение работать под руководством.

· Обучаемость. Желание развиваться и делиться опытом с коллегами.

Работа постоянная, удаленная. Требует присутствия он-лайн и активного участия в рабочем процессе в рабочее время. Рабочее время – 40 часов в неделю.

Работа с интересными, крупными проектами.

Рост с достижениями в компании.