Оклад 1200$ / мес. Плюс премия до 150$ / мес. В компанию Alayn Media требуется web-программист в команду разработки для работы с крупным информационным порталом и торговой площадкой RAISE.RU и несколькими другими проектами. ...
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Верстальщик – web-программист
Приглашаем на работу верстальщика-web-программистa в компанию Алайн Медиа в группу разработки интернет-проектов. Основная работа – с крупным порталом RAISE.RU.
Постоянная работа. Удаленно.
Требования:
· HTML 5, CSS3, Java-script, jQuery знакомство с основами php.
· Опыт HTML-вёрстки и JS-программирования.
· Ответственность.
· Умение организовывать свое время.
· Умение работать в команде.
· Аккуратность, внимание к мелочам
· Обучаемость. Желание развиваться и делиться опытом с коллегами.
Условия:
Удаленная работа. Полная занятость в течение рабочего времени 5 рабочих дней в неделю
(можем договориться о нестандартном графике работы).
Оклад – 1000$.
Дальнейший рост с достижениями по проектам.
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Пожалуйста, обратите внимание.
Нам нужен удаленный сотрудник в команду на постоянную работу, а не исполнитель на разовую работу.
(возможно совмещение с дополнительной работой, однако по данной вакансии мы не рассматриваем работу с фрилансерами, для которых данная работа будет одним из заказов)
Пожалуйста, присылайте информацию о Вас.
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