Верстальщик - web-программист

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок201 просмотр
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Верстальщик – web-программист

Приглашаем на работу верстальщика-web-программистa в компанию Алайн Медиа в группу разработки интернет-проектов. Основная работа – с крупным порталом RAISE.RU.

Постоянная работа. Удаленно.

Требования:

· HTML 5, CSS3, Java-script, jQuery знакомство с основами php.

· Опыт HTML-вёрстки и JS-программирования.

· Ответственность.

· Умение организовывать свое время.

· Умение работать в команде.

· Аккуратность, внимание к мелочам

· Обучаемость. Желание развиваться и делиться опытом с коллегами.

Условия:

Удаленная работа. Полная занятость в течение рабочего времени 5 рабочих дней в неделю

(можем договориться о нестандартном графике работы).

Оклад – 1000$.

Дальнейший рост с достижениями по проектам.

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Пожалуйста, обратите внимание.

Нам нужен удаленный сотрудник в команду на постоянную работу, а не исполнитель на разовую работу.

(возможно совмещение с дополнительной работой, однако по данной вакансии мы не рассматриваем работу с фрилансерами, для которых данная работа будет одним из заказов)

Пожалуйста, присылайте информацию о Вас.

10 лет назад
Evpen
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
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