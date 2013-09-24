Доделать и настроить магазин на самописном движке

Добрый день! Необходимо доделать сайт (интернет магазин) и настроить неработающие модули. Движок самописный. Сам сайт и что нужно сделать вышлю на почту. Стоимость, соответственно, обговорим в процессе диалога. Ничего сложного в проекте нет, на данный момент нет под рукой грамотного программиста, а сайт нужно заканчивать.