Доделать и настроить магазин на самописном движке

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок104 просмотра
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Добрый день! Необходимо доделать сайт (интернет магазин) и настроить неработающие модули. Движок самописный. Сам сайт и что нужно сделать вышлю на почту. Стоимость, соответственно, обговорим в процессе диалога. Ничего сложного в проекте нет, на данный момент нет под рукой грамотного программиста, а сайт нужно заканчивать.

10 лет назад
Fosfor
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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