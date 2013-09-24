Фильтр поиска товаров для ShopCMS

Добрый день, Нужен бэкенд. ТЗ и схемы во вложении Лучше использовать какой-нибудь Фреймворк для этого.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет-магазин на ShopCMS. Нужно сделать удобный поиск/фильтр товаров. Есть образец (сайт другой) поиска/фильтра.
ТЗ во вложении!
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