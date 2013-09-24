Доработка проекта по symfony2

Есть магазин на Битрикс. В карточке товара перечислены его свойства. Нужно сделать 1 из свойств выпадающим списком http://krd.marketug.ru/catalog/tovary_dlya_doma/optika/kontaktnye_linzy/233970.html раздел оптическая сила.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть работающий проект goo.gl/OXlvZq
Платформа symfony2, работа по ssh, используются шаблоны twig, соблюдается mvc.
Задача:
Справа сверху есть ссылка для входа "Войти". При нажатии на нее всплывает попап. Нужно в этом попапе сделать функцию восстановления пароля. А именно под полями добавить ссылку "Забыли пароль?", переход по которой в этом же попапе запросит у пользователя мейл, на который потом вышлет ему его пароль (или ссылку на редактирование).
Примечание:
Сущность пользователей реализована. Есть личный кабинет где каждый может менять свой пароль. Есть рабочая регистрация.
Примечание2:
В данном проекте задач много. Текущая выбрана для примера.
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