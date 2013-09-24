Доработка проекта по symfony2

Есть работающий проект goo.gl/OXlvZq

Платформа symfony2, работа по ssh, используются шаблоны twig, соблюдается mvc.

Задача:

Справа сверху есть ссылка для входа "Войти". При нажатии на нее всплывает попап. Нужно в этом попапе сделать функцию восстановления пароля. А именно под полями добавить ссылку "Забыли пароль?", переход по которой в этом же попапе запросит у пользователя мейл, на который потом вышлет ему его пароль (или ссылку на редактирование).

Примечание:

Сущность пользователей реализована. Есть личный кабинет где каждый может менять свой пароль. Есть рабочая регистрация.

Примечание2:

В данном проекте задач много. Текущая выбрана для примера.