Доработать существующий модуль DLE

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки186 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть модуль по подмене ссылок и ведения статистики. Нужно в функционал внести небольшие изменения.

Тот,кто знает DLE - сделает за пол часа с перекурами. :)

Подробней расскажу исполнителю.

10 лет назад
nebula
31 годБеларусь
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
alexeygrek
Алексей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Объяснил задание поверхностно - взялся сделать. Обещал 2дня. По ходу дела популярно рассказал,как должно быть. За обещанных 2 дня не было сделано ниии-чегооо... еще через день сдал,то,что вообще сложно было назвать тем,что было нужно. Проще говоря - сделано абсолютно не то,что нужно было. Не надежный Не понимает задания Не понимает,что не надежный и не понимает задания
Не может составить простое технического задания. Отсутствует банальное понимание общих процессов. На словах ничего объяснить не способен. Не рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Импорт фото на сайт из социальных сетей

    Необходимо сделать импорт из вконтакте, facebook, instagram, odnoklassniki и с компьютера на сайт с последующей обработкой(кроп, применение эффекта аля инстаграм), затем добавление в корзину и оформление заказа. Посмотреть как это выглядит можно здесь: 6magnitov.ru instamagnet.ru ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка проекта по symfony2

    Есть работающий проект goo.gl/OXlvZq Платформа symfony2, работа по ssh, используются шаблоны twig, соблюдается mvc. Задача: Справа сверху есть ссылка для входа "Войти". При нажатии на нее всплывает попап. Нужно в этом попапе сделать функцию ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать торговое предложение в магазине Битрикс.

    $25

    Есть магазин на Битрикс. В карточке товара перечислены его свойства. Нужно сделать 1 из свойств выпадающим списком http://krd.marketug.ru/catalog/tovary_dlya_doma/optika/kontaktnye_linzy/233970.html раздел оптическая сила.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Трансляция блога из ЖЖ в Drupal 7

    Требуется специалист для организации функционала как на сайте http://www.cheaptrip.ru/. Т.е. блог постоянно находится по адресу name.livejournal.com, а в Drupal только транслируются записи, вместе с датой и аватарами. Заинтересованным, просьба указать стоимость и срок. Спасибо)

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление элементов в слайдер - JS

    $5

    Подключить HTML Encoder http://codecanyon.net/item/html-encrypt/136945 (имеется в наличии) Задание не сложное. Дам более подробную информацию. Все файлы в аттачменте. Оплата по факту выполненной работы. (Paypal, Moneybookers, Western Union). Другой возможности по оплате ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исправление ошибки в WebAsyst.

    При доработке функции движка допущена ошибка. Ошибка в том, что иногда при добавлении в заказ товара вручную через админку, товар добавляется без имени. Предоставим исходники, доступ к движку. Готовы рассмотреть цены претендентов.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Плагин для парсера объявлений

    Требуется создать плагин для wordpress, который будет парсить с m.avito.ru объявления по аренде недвижимости с полями: телефон, текст, цена, район, и т.д. с обходом бана. Нужны: срок и стоимость.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • АБ тестинг

    $50

    Необходимо написать скрипт, который будет распараллеивать весь входящий трафик на 2 (3/4/5/6) сайта (-ов) в равном соотношении.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Новый раздел для сайта Drupal

    $500

    Добрый день. Нужно к существующему сайту (http://parkrublevo.softintergroup.ru/) прикрутить новый раздел. ТЗ в аттаче. Система Drupal 7. По мимо ТЗ: - Выбор корпуса - термин таксономии - Будет два вида зданий 4 и 8 этажей. Пример ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад