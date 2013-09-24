Доработать существующий модуль DLE

Объяснил задание поверхностно - взялся сделать. Обещал 2дня. По ходу дела популярно рассказал,как должно быть. За обещанных 2 дня не было сделано ниии-чегооо... еще через день сдал,то,что вообще сложно было назвать тем,что было нужно. Проще говоря - сделано абсолютно не то,что нужно было. Не надежный Не понимает задания Не понимает,что не надежный и не понимает задания