Модуль оплаты и чата

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки96 просмотров
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Здравствуйте.Мне нужен модуль для Dle. Фитнес Онлайн Тренер с таким содержимым

- пользователи оплачивали доступ к закрытому разделу с учётом помесячной оплаты

- закрытый раздел:очередь пользователей в приватный чат к тренеру

Можете ли вы и сколько это будет стоит?

10 лет назад
max80dnepr
Максим 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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