Модуль оплаты и чата

Требуется специалист для разработки модуля для DNN на ASP.NET. Проект достаточно интересует, и не совсем простой. Подробнее в техническом задании, что во вложенные. В ней больше подробно раскрыто конечный формат, как должен выглядеть модуль. Исполнителем станет человек, предложу оптимальный ...
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Здравствуйте.Мне нужен модуль для Dle. Фитнес Онлайн Тренер с таким содержимым
- пользователи оплачивали доступ к закрытому разделу с учётом помесячной оплаты
- закрытый раздел:очередь пользователей в приватный чат к тренеру
Можете ли вы и сколько это будет стоит?
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