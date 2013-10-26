Подключить таймер обратного отсчета

Нужно Таймер обратного отсчета отсюда http://aquatrainer.ru/ — подключить сюда http://artmetall52.ru/

http://artmetall52.ru/ — голый HTML.

Время акции задавать буду я в дримвивере.

На сайте есть еще формы заказа и обратной связи, а также фотогалерея фанси — нужно чтобы таймер с ними не конфликтовал

Сроки — 1-3 дня. Оставляйте в заявках цену.