Вывод древа рубрик с популярными постами

Добрый день!

Нужно сделать скрипт вывода древа Рубрик и Подрубрик на главную для WprdPress 3.6.1. Некоторые подрубрики нужно исключить. Так же не выводить пустые рубрики.

В подрубриках должно выводиться 3 популярных материала. Посты рейтировать по просмотрам.

Структура:

- Рубрика

---Подрубрика

-----Посты подрубрики (до 3 шт. картинка + название)

---Подрубрика

-----Посты подрубрики (до 3 шт. картинка + название)

Жду Ваших предложений.