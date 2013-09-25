Требуется опытный программист чтобы настроить загрузку картинок с китайского сайта taobao.com и alibaba.cn по ссылкам на украинский самописный сайт на php.Только люди с Украины и только с рейтингом и хорошими отзывами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен постоянно работающий парсер Вконтакте (через апи или через веб), делающий выборки по определенным критериям. критерии нужно иметь возможность менять.
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