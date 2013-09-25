Парсер Вконтакте

Здравствуйте. Нужно сделать интерактивную карту для вставки на сайт. Суть карты - карта мира и на ней серыми линиями обозначены три маршрута. Нужно чтобы при загрузке страницы линии скажем мигнули...чтобы пользователь видел, что они интерактивны ...