Парсер Вконтакте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки117 просмотров
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Нужен постоянно работающий парсер Вконтакте (через апи или через веб), делающий выборки по определенным критериям. критерии нужно иметь возможность менять.

10 лет назад
Eastwest
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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