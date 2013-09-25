Настроить таймер обратного отсчета с блоком - куки

Задача скопировать вот это http://trading-sys.com. Без ComeBacker.

и сделать полностью рабочий вот так - http://oriflamestart.ru/startup/forx/index.html

сейчас проблема в том что неправильно работает таймер - он глючит если его скопировать оттуда 1 в 1 вместо 15 мин или вообще не выдает ничего или время от балды дает - 21 49 53.

А нужно чтобы он жестко выдавал 15 минут обратного отсчета и логика работы 1 в 1 как в примере - прошло время блокируем и перекидываем на другую страницу и точка.

На выходе страница http://oriflamestart.ru/startup/forx/index.html правильный код внутри без статистик и комбекера + конечно же таймер работает как в примере 1 в 1.

укажите цену и время