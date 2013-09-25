Создание/перенос сайта на CMS

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок169 просмотров
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Здравствуйте, у нас есть сайт актерского агенства http://angeltime.ru на Joomla 1.5

В нем выполнено много правок кода. Работает плохо.

Необходимо выполнить перенос на эту же (обновленную) или другую CMS, или же написать сайт заново (базу перенести).

Дизайн сохраняется (есть psd-файлы). По разделам изменения будут небольшие.Также надо будет написать админку для операторов сайта (кастинг менеджеров).

Интересуют диапазон цен, сроки изготовления, на какую cms лучше поставить, плагины управления фотоматериалами (сейчас управление фотографиями выполнено на Virtuemart - замучались).

Также условие - Москва или МО (необходимо будет общаться "вживую" и сопровождать некоторое время сайт).

10 лет назад
delinvi
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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