Скрипт расчета растояний

$5
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка142 просмотра
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Привет, нужен скрипт расчета расстояний между городами

использующий гугл апи (гугл карт) работает по координатам

можно готовый скрипт.

как должен выглядеть глянте преложение

10 лет назад
dimonkasok
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
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