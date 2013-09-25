Скрипт расчета растояний

Есть действующий сайт - www.bmicro.ru Движок - Битрикс Задачи: 1. перенести сайт С изменением навигации, но БЕЗ изменения контента на шаблон: http://www.templatemonster.com/joomla-templates/26189.html 2. Возможна смена движка, например, на Joomla 3. Требуются согласованные изменения навигации 4. Требуются согласованные изменения в представлении ...
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Привет, нужен скрипт расчета расстояний между городами
использующий гугл апи (гугл карт) работает по координатам
можно готовый скрипт.
как должен выглядеть глянте преложение
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